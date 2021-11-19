الأهالي تدخلوا لإنقاذهم.. سيدة بالدقهلية تشعل النيران بشقتها وتحرق نفسها وزوجها وطفليها

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بسبب نشوب خلافات بينها وبين زوجها، قامت ربة منزل في محافظة الدقهلية بإشعال النيران في منزل الزوجية وأصابت نفسها وزوجها وطفليها بحروق من الدرجة الثانية في محاولة للتخلص من حياته وحياتهم وتم التحفظ عليها بالمستشفى على ذمة المحضر .

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز ميت غمر بنشوب حريق بإحدى الشقق بقرية دنديط دائرة المركز وإصابة زوجين وطفلهما بحروق متفرقة وتم إنقاذهم بمعرفة الأهالى ونقلهم للمستشفى للعلاج.

انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإطفاء لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وبالإنتقال للمستشفى تبين إصابة «محمد. ع. ع» موظف بإحدى شركات المواد البترولية وزوجته «نوران. ج .إ»، 36 سنة ربة منزل، وطفليهما عمر، 12 سنة، ونجلاء 7 سنوات، وتبين إصابتهم جميعا بحروق من الدرجة الثانية بأماكن متفرقة.

وبسؤال الزوج اتهم زوجته بأنها أشعلت النيران بالشقة بغرض الانتحار وقتلهم جميعا وذلك اثر نشوب خلافات زوجية بينهما حيث قامت بإشعال شمعة ثم اشعال النيران بغرف الشقة بالكامل وهم نائمين حتى احتنق من الدخان واستيقظ على الحريق وتمكن بمعاونة الجيران من انقاذ الطفلين وانقاذ الزوجة أيضا .

وبمواجهتها الزوجة بأقوال الزوج إعترفت بارتكاب الواقعة وأكدت أنها أرادت انهاء حياتها وحياتهم جميعا بسبب سوء معاملة الزوج لها ورفضة تطليقها رغم وجود مشاكل متكررة بينهما .

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتم التحفظ على الزوجة بالمستشفى على ذمة المحضر .