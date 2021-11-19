المصري كيدز: ألعاب لزيادة التركيز لدى الأطفال

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بعض الأمهات يشتكين من كثرة حركة أطفالهن أو تشتت التركيز أثناء الدراسة. ولتحسين ذاكرة طفلك وزيادة معدله الذكائى، يجب اتباع هذه المهارات التى تسهم فى تحسين مستوى التركيز وتحسّن من مستوى الحفظ والتذكّر عند الطفل:

1 - لعبة العدد النّاقص:

تعد الأم الأعداد بالترتيب من واحد لعشرة مثلا، ولكنها «تتعدى» رقما أثناء العد، ليلاحظ الطفل العدد المختفى ويذكره بسرعة.

2 - لعبة المقابلة:

أن تذكر الأم إحدى الصفات ويذكر الطفل عكسها، مثال حار بارد - سعيد غاضب - ناعم خشن.

3 - لعبة تقوية التخيّل:

يرسم الطفل مثلثاً وهو مغمض العينين، هذا التمرين يساعد الطفل على التخيل، نذكر للطفل قصّة قبل النوم. وفى اليوم التالى نطلب منه أن يعيد القصة على إخوانه أو والديه.

4 - الأوامر المركّبة:

تكليف الطفل بأوامر مركبة من أجزاء مثل: «اذهب إلى المطبخ وأحضر الطبق من الدرج الأول والملعقة من الدرج الثالث»، وزيادة تعقيد الأوامر بالتدريج.

5 - القصّة والمناقشة:

تعريض الطفل لقراءة القصص المصورة حتى يدرب نفسه على تفحص ما بين يديه، وتشجيعه على المناقشة فيما يقرأ.

6 - أطول فترة تركيز:

التركيز على صورة معينة فى الجدار أمامه «بدون كلام»، لأطول مدة ممكنة، أو أن ينظر فى عين المتسابق أطول مدة.

7 - لعبة الحروف:

فى ورقة يدون عليها اسم ولد. بنت. جماد. نبات. بلد. وجبة. حيوان،، ويُطلب منه كتابة الأسماء التى تبدأ بحرف أ، ومن ينتهى الأول يكون الفائز، ويمكن إعادة اللعبة بحرف آخر وهكذا.

8 - اللون والكلمة:

نكتب أسماء أكثر من لون (أحمر. أخضر. أزرق. برتقالى. أبيض. أسود).

ونكتب اللون بعكس لونه. مثال: نكتب كلمة (أحمر) باللون (الأزرق) ثم نطلب من الطفل أن يذكر اللون لا أن يقرأ الكلمة فلا يقرأ كلمة (أحمر) وإنما يقول (أزرق) لأنها مكتوبة باللون الأزرق وهكذا..

9 - الرّبط بالمحسوس:

حتى يحفظ الطفل الحروف مثلا، نربط الحروف بأشياء محسوسة عند الطفل مثال:

ابنك اسمه (خالد) حتى يحفظ حرف الخاء نقول له: خ هذا حرفك. وهذا شكله. فيرتبط الحرف بشىء محسوس عند الطفل.

وهكذا أى شىء يمكن ربطه بالمحسوس يسهل حفظه وتذكّره.