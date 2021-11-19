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المصري كيدز: الآثار السلبية لاستخدام الأطفال السوشيال ميديا

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المصري كيدز: الآثار السلبية لاستخدام الأطفال السوشيال ميديا المصري كيدز: الآثار السلبية لاستخدام الأطفال السوشيال ميديا

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استخدام الأطفال وسائل الإنترنت يسبب عدة مشاكل نفسية للطفل، أغلب الدراسات الحديثة تنصح بعدم استخدام أطفال وسائل التواصل الاجتماعى فى سن صغيرة لأنها تسبب بعدًا للطفل عن الحياة العامة وممارسة الأنشطة الاجتماعية.

الاختصاصية نورهان السيد توضح ٤ أضرار لاستخدام الطفل وسائل التواصل:

1-يصاب الطفل المدمن للسوشيال ميديا باضطرابات شديده فى النوم وبالتالى يشعر بعدم القدرة على أنجاز أى شىء خاصة التحصيل الدراسى، فيبدأ مستواه الدراسى فى التأخر يوماً بعد يوم.

2-يبتعد الطفل عن مشاركة أسرته فى أى عمل مشترك وبالتالى تظهر المشاكل الأسرية وتزيد كلما زاد وقت استخدامه للإنترنت والبعد عن الأهل.

3-يتعرض الطفل لإحدى الحالتين المتناقضتين أولهما الإفراط فى تناول الطعام أثناء استخدامه للإنترنت أوالسوشيال ميديا، وثانيهما البعد عن الأكل لانشغاله بالسوشيال ميديا، وكلتا الحالتين لها أضرار صحية ونفسية تجعل نموه غير سليم إلى درجه كبيرة.

4-قد يصاب الطفل أيضا بحالة من عدم الرضا والحزن والاكتئاب خاصة مستخدمى الفيسبوك والانستجرام، لأنهم يقارنون لحظات السعادة التى يعيشونها بأصدقائهم على تلك التطبيقات.

المصرى اليوم

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