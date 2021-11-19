المصري كيدز: «حدوتة».. «نظارة كيمو»

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كريم ولد جميل جدا وشاطر كمان، دايما بيجب يتعلم حاجات كتير جديده ومفيده ويحب يفيد أصحابه كمان، بس يا خساره بيقعد كتير قدام الشاشات والوقت المسموح ليه بيعديه بالساعات، يعمل سيرش ويتفرج على الفديوهات. صحيح هو بيستفاد لكن عنيه اتأثرت جدا وجالها جفاف وبقى مش بيعرف يركز خالص فى المدرسة من عنيه وبقت على طول مصدعاه ومضايقاه.

فضل كيمو كدا يقول أنا تمام لحد ما فى يوم بقى مش عارف يشوف كويس ولقته الميس مش عارف ينقل الكلام ودا أثر جدا على درجاته فى الامتحان. بعتت لمامته على طول وأخد معاد مع الدكتور وقال لازم لازم نظاره فى الحال، زعل كريم جدا وقال لالا دا محال، وقعد يعيط كتير وقال أنا مش هلبس نظارة، وفضل مصمم ومش راضى أبدا أبدا يلبس النظارة، وكان خايف أصحابه عليه يقولوا كلام عشان هما بيضايقوا صاحبهم خالد ديما لأنه لابس نظارة، وخايف يعملوا كدا معاه.

أخدته مامته فى حضنها وطمنته إن دى حاجة ضرورى جدا عشان عنيه، وإنها مش حاجة نتكسف منها أو نخاف، وزى ما بنكون عيانين بناخد دوا عشان نخف والنظارة زى كدا تمام، وتصرف أصحابك أبدا مش تمام، ولازم ما نخافش أبدا منهم، ونزل كيمو اشترى نظارة جنان لونها أزرق جميل ولما لبسها بقى شايف أحسن بكتير. فرح جدا إنه بقى شايف كل الكلام ولما راح المدرسة الكل قاله نظارتك جميلة وشكلها عليك تمام.

أما بقى أصحابه فعرفهم إن هو بيها مبسوط ومداش لكلامهم أى اهتمام، وانبسط جدا بعد ما لبس النظارة ودرجاته اتحسنت من تانى، وقال دا أحسن حاجة عملتها كمان.