الجِمال.. «ناقة الله وسقياها»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ قديم الزمان تحتل الإبل مكانة عظيمة لدى المواطنين، خاصة فى القبائل العربية، حيث كانت الجمال جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، فكانت بالنسبة إليهم مصدراً للرزق وعتاداً للحرب ووسيلة للنقل، حيث كانت الإبل عند أجدادنا يستخدمونها فى السفر الطويل، فضلاً عن أن لحومها تعتبر من الأكلات المحببة إلى نفوس الكثيرين.

سوق الجمال

الجمل هو حيوان من رتبة شفعيات الأصابع، من فصيلة الجمليات.

يشتهر بالكتلة الدهنية على ظهره التى تسمى السنام، ويسمى شعر الجمل بالوبر.

سوق الجمال

تنقسم الجمال (أو الإبل أو النوق) إلى نوعين:

الجمل العربى: وله سنام واحد، ويعيش بمناطق شمال إفريقيا والصحراء الكبرى والشرق الأوسط وصحراء الربع الخالى.

سوق الجمال

الجمال ذات السنامين، التى تعيش فى منطقة آسيا الوسطى. يعرف الجمل بسفينة الصحراء، وذلك لتكيفه مع المعيشة على جدب الصحراء من حيث قلة العشب والماء، وله أسماء كثيرة، منها ضَبعان، عَرفان، شَعلان، غَزلان، وأم طويلع، وأم رموش، والخطلة، ونورا وغيرها.

سوق الجمال

تدل الحفريات على أن أجداد الجمال الحالية نمت فى أمريكا الشمالية أثناء الفترة الباليوجينية، ثم انتشرت فيما بعد فى معظم أجزاء آسيا. وقد استأنس الإنسان الجِمال قبل عما 2000 قبل الميلاد.

وتعد سوق برقاش أكبر تجمع للجمال فى الشرق الأوسط، وهى مقامة على مساحة ٢٥ فدانًا، وبه أكثر من ٣٠ مكتبًا لاستيراد وتصدير الجمال ويتراوح سعر الجمل من ١٢ ألف جنيه للقاعود «الجمل الصغير» إلى ٣٠ ألف جنيه، حسب حجم الجمل ونوعه وعمره

سوق الجمال

ومتوسط عمر الجمل هو 30 إلى 40 سنة.

سوق الجمال

وطوله كامل النمو هو 1.85م عند الأكتاف، و2.15 م عند السنام. يرتفع السنام لحوالى 76 سم عن الجسم، وتصل سرعة الإبل إلى 65 كيلومترًا فى الساعة، ويمكنها أن تستمر على سرعة 40 كم/ساعة.

سوق الجمال