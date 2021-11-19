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المصري يخطف تعادلا مثيرًا من بيراميدز بـ ١٠ لاعبين

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المصري يخطف تعادلا مثيرًا من بيراميدز بـ ١٠ لاعبين المصري يخطف تعادلا مثيرًا من بيراميدز بـ ١٠ لاعبين

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انتهت مباراة المصري وبيراميدز بالتعادل ٢-٢ في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة للدوري باستاد برج العرب.

وفي الدقيقة ٢٠ جاء هدف بيراميدز الأول بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز عن طريق إبراهيم حسن شتتها الدفاع لتصل إلى الكارتي الذي مررها إلى إبراهيم عادل، ومن ثم تسديدة من الأخير في الزاوية اليمنى لحارس مرمى المصري.

وجاء الهدف الثاني للفريق السماوي بالدقيقة ٤٠ بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق محمد حمدي قابلها وليد الكرتي بتسديدة داخل الشباك.

وبالدقيقة ٥٣ جاء هدف المصري الأول، بعد تسديدة من حسن على من علامة الجزاء في منتصف المرمى لتسكن الشباك.

وبالدقيقة ٧٢ بطاقة صفراء ثانية على لاعب المصري، ومن ثم طرد لفريد شوقي الذي تحصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة ١٨.

وفي الدقيقة ٨٩ جاء هدف المصري الثاني عن طريق عمرو مرعي، من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى ١٠ نقاط بالمركز الأول، وارتفع رصيد المصري عند ٤ نقاط بالمركز ١٠.

المصرى اليوم

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