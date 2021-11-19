بايدن يفوض نائبته كامالا هاريس بصلاحيات الرئيس مؤقتا

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسلم صلاحياته مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس أثناء وجوده تحت التخدير في المستشفى.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان «سيتوجه الرئيس إلى مركز «والتر ريد» الطبي هذا الصباح لإجراء فحص روتيني. وأثناء وجود الرئيس، سيخضع لتنظير القولون الروتيني. كما حدث مع الرئيس جورج دبليو بوش ووفقا للإجراء كما هو موضح في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة من الوقت أثناء وجوده تحت التخدير».

وأشارت بساكي إلى أن البيت الأبيض سينشر بعد ظهر الجمعة تقريرًا مكتوبًا عن الحالة الصحية لرئيس الدولة بعد الفحص الطبي.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ وصول إدارة بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، عندما ينقل سلطاته إلى نائب رئيس، وفقا لوكالة «سبوت»