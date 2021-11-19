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الأطول منذ قرون.. شاهد خسوف القمر التاريخي من زوايا مختلفة

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الأطول منذ قرون.. شاهد خسوف القمر التاريخي من زوايا مختلفة الأطول منذ قرون.. شاهد خسوف القمر التاريخي من زوايا مختلفة
فيديوهات رصدت الظاهرة من مناطق مختلفة حول العالم

الأطول منذ قرون.. شاهد خسوف القمر التاريخي من زوايا مختلفة

رصدت مقاطع من زوايا مختلفة الخسوف الجزئي للقمر، الذي شوهد اليوم الجمعة، في العديد من مناطق العالم، ويعد الأطول منذ قرون.

وكشفت الفيديوهات التي التقطت من مناطق مختلفة حول العالم، عن بعض مراحل الخسوف الجزئي للقمر، الذي استمر نحو 3 ساعات ونصف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": فإن هذه المدة الطويلة تجعل الخسوف الجزئي الحالي الأطول منذ القرن الخامس عشر، وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وكانت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية قد توقعت في وقت سابق أن يشهد العالم في 19 نوفمبر الجاري كسوفًا يمكن مشاهدته من غالبية مناطق الكرة الأرضية؛ إذ سمحت الأحوال الجوية بذلك.


وتوقعت الوكالة الأميركية كذلك أن يكون الخسوف الحالي هو الأطول بين عامي 2001 و2100.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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