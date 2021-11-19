التعادل السلبي يحسم مواجهة طلائع الجيش وغزل المحلة

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انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش مع غزل المحلة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الشوط متوسط المستوى، حيث لم تشهد فيه أي خطورة حقيقية على مرمى كلا الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فتراته.

وفي الشوط الثاني سيطر لاعبي طلائع الجيش، على مجريات المباراة، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى غزل المحلة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 8 نقاط محتلا بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش، إلى نقطتين في المركز السادس عشر.