إقبال كثيف في انتخابات نادي المعادي واليخت وتوقعات بتفوق قائمة علاء فهمي

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يواصل أعضاء الجمعية العمومية بنادي المعادي واليخت، توافدهم لانتخاب مجلس إدارة جديدة، اليوم الجمعة.

ورغم المنافسة الشرسة في الانتخابات إلا أن قائمة المهندس علاء فهمي، على ما يبدو، تحظى بثقة أعضاء النادي بعد الفترة الناجحة التي شهدها «المعادي واليخت» تحت رئاسة «فهمي» وهو ما يعزز فرصة في الفوز.

انتخابات ننادي المعادي واليخت

قائمة المحترفين

يقود علاء فهمي، الرئيس الحالي لنادي المعادي واليخت، قائمة المحترفين، رافعًا شعار مواصلة النجاح واستكمال برنامج التطوير الذي بدأ في الولاية السابقة.

وحرص على تكوين قائمة متنوعة في الخلفية الفكرية والإدارية لتفادي تضارب الأدوار والاستفادة من قدراتهم في العمل.

وتضم قائمة المحترفين (خالد فهمي نائب رئيس – محمد بدير أمين صندوق) (عمرو قابيل – محمد هاني – محمود مرزوق – مروة الدالي – منال الشلقاني – أعضاء فوق السن) (عمرو الجرواني – عمر الخطيب – أعضاء تحت السن).

قائمة عيلة واحدة

في المقابل، يرأس إبراهيم شلباية، نائب مجلس الإدارة، قائمة عيلة واحدة والتي تطرح نفسها كجزء من التغيير الإيجابي خلال الولاية الجديدة، خاصة في ظل تواجد عدد من الوجوه الشابة.

وتضم القائمة (محمد محرم نائب- تامر غنام أمين صندوق) (طارق الطويل- احمد ستيت- ماجد حسني – محمد زهير – مها أحمد – أعضاء فوق السن) (سيف المنشاوي – طارق أبوستيت- أعضاء تحت السن).

المستقلون

يحاول عدد من المستقلين استغلال المنافسة الشرسة بين القائمتين والحصول على ثقة الجمعية العمومية.

وينافس محمد شلبي على مقعد الرئيس كمستقل، متسلحًا ببرنامح متنوع ووجود هيئة استشارية تضم وزراء سابقين وعددا من الشخصيات العامة، يأتي في مقدمتها عبدالعزيز عبدالشافي نجم الأهلي السابق كمستشار رياضي.