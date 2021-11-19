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تعطيل الدراسة في المعاهد الأزهرية بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية السبت

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تعطيل الدراسة في المعاهد الأزهرية بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية السبت تعطيل الدراسة في المعاهد الأزهرية بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية السبت

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أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الجمعة، عن تعطيل في المعاهد الأزهرية على مستوي المحافظة، غدًا السبت، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

قال الشيخ محسن أبوالقاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية: «تعطل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء يوم السبت الموافق 20/11/2021 وتكون الإجازة لكافة الطلاب والمعلمين بالمعاهد فقط، وذلك بناءً على تعليمات المحافظ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية».

وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسًا سيئًا، حيث تتعرض مدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم، وانخفاض في درجة الحرارة ما أثر على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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