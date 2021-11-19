«الزراعة»: تكليف «بحوث الصحراء» بتوزيع تقاوي الشعير مجانا لأهالي مطروح

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مركز بحوث الصحراء باستمرار وتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح وتحديث منظومة الزراعة في المحافظة لخدمة أهالي سيناء والمشروعات التنمية بالمنطقة.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه وفقا لتكليفات وزير الزراعة تم توفير ١٥٠ طن شعير صنف جيزة ١٢٦وتوزيعها على المزارعين بالمجان. وبالتعاون مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوي تم اختيار الصنف لما يتميز به من انتاجية عالية كما أنه من السلالات المتحملة للظروف والاجهادات البيئية .

وأضاف «زغلول»، انه تم إختيار هذه الأصناف لتميزها بالإنتاجية العالية والأقل إستهلاكا للمياه وتحملا لظروف الجفاف، والإستفادة بكميات الأمطار التي تسقط على المنطقة خلال موسم زراعة الشعير بما ينعكس على توفير المحصول لتغذية الماعز والأغنام في مطروح.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء إن ذلك يأتي وفقا لتكليفات معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاستفادة والاستغلال الامثل لمياه الامطار خاصة مع بدء موسم الامطار يتم توزيع كميات الشعير وبالمجان على مواطني المحافظات الحدودية بما يحقق الاستقرار لأهالي هذه المناطق وخدمة رؤية الدولة المصرية في التنمية الزراعية المستدامة.

وأشاد «زغلول»، بالتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح، مشيرا إلى ان الإرادة السياسية للسيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ساهمت في توفير كل الامكانات لمساعدة مركز بحوث الصحراء لتنفيذ خططه التنموية بمحافظة مطروح.

يأتي ذلك بينما قام المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح صباح اليوم بتوزيع تقاوي الشعير بالمجان بحضور المهندس احمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح وعدد كبير من مزارعي مطروح لاستلام التقاوي الخاصة بهم وذلك بعد سقوط الامطار على عدة مناطق بمحافظة مطروح وفقا لتكليفات وزير الزراعة

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح انه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمطروح يتم توزيع التقاوي على المزارعين ومتابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التي تناسب الظروف البيئية بالمحافظة. وتقديم كل الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الارشادية.

«الزراعة»: تكليف «بحوث الصحراء» بتوزيع تقاوي الشعير مجانا لأهالي مطروح

«الزراعة»: تكليف «بحوث الصحراء» بتوزيع تقاوي الشعير مجانا لأهالي مطروح

«الزراعة»: تكليف «بحوث الصحراء» بتوزيع تقاوي الشعير مجانا لأهالي مطروح