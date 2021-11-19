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بدأ مزارعو المنيا موسم حصاد البطاطس للزراعات المبكرة خلال شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر للزراعات المتأخرة بمتوسط إنتاجية 10 أطنان للفدان، بإجمالى 320 ألف طن، من المقرر طرحها في الأسواق بقيمة 6 آلاف جنيه للطن سعر الجملة، وما بين 8-10 جنيهات للتجزئة.

وغمرت الفرحة المزارعين، بسبب استقرار أسعار البيع وعدم انهيارها كما حدث الموسم الماضى، ما ألحق بهم خسائر كبيرة تسببت في إلقاء المحصول في المجارى المائية وطرحها علفاً للمواشى.

موسم حصاد البطاطس

وأعرب سراج عطية، أحد مزارعى البطاطس بقرية البرجاية في محافظة المنيا، عن سعادته باستقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية إلى 10 أطنان للفدان، وتحقيق عائد للمزارعين لمواجهة خسائر الموسم الماضى. وقال: ينتج المزارعون 10 أنواع من البطاطس؛ هي الآريزونا، والصفراء والصفية، (من الزراعات المبكرة)، والمترو والليدى والليدى بولفر، ونعمة، (من الزراعات المتوسطة)، والبرن والكارا والإسبونتا والروزتيا، والديمونتا، (من الزراعات المتأخرة).

موسم حصاد البطاطس

وأضاف «سراج»: تبلغ تكلفة إنتاجية الفدان ما بين 30- 35 ألف جنيه، وخلال الموسم الحالى سوف يحقق المزارع عائدا مجزيا، بينما حقق الموسم الماضى خسائر كبيرة، ما دفع المزارعين إلى الشروع في زراعة عروة شتوية لمساحة 10 آلاف فدان.

موسم حصاد البطاطس

وتنبأ حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، انخفاض أسعار البطاطس خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر المقبل إلى أقل من السعر الحالى بنسبة 50%، بسبب تقليع الزراعات المتأخرة من البطاطس، وطرح كميات إضافية في الأسواق، مؤكدا أن الأسعار ستكون في متناول المواطن.

موسم حصاد البطاطس

وقال المهندس محمد خلف، مدير عام الشؤون الزراعية بالمحافظة، تمت زراعة 32 ألف فدان من البطاطس، بمتوسط إنتاجية ما بين 8-10 أطنان للفدان، بإجمالى 320 ألف طن، من المقرر طرحها في الأسواق خلال شهر نوفمبر وأول ديسمبر.

موسم حصاد البطاطس

وأضاف «خلف»: البطاطس من المحاصيل الدائمة زراعتها خلال فصلى الشتاء والصيف، ومن المقرر حصاد المحصول الشتوى خلال الأسبوع المقبل لمساحة 32 ألف فدان، مطالبا المزارعين بعدم التبكير في الحصاد قبل اكتمال الثمرة وزيادة حجمها.

موسم حصاد البطاطس

وقال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة: «من المتوقع زراعة 10 آلاف فدان عروة ثانية شتوية بخلاف الموسم الماضى، ما ينبئ بطرح كميات كبيرة في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة»، مؤكدا انتشار زراعة البطاطس في مراكز المنيا وسمالوط ومطاى، شمال المنيا، إضافة إلى زراعة مساحات قليلة في باقى المراكز.