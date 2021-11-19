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استمرار توافد أعضاء نادي الجزيرة لانتخاب مجلس إدارة جديد

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استمرار توافد أعضاء نادي الجزيرة لانتخاب مجلس إدارة جديد استمرار توافد أعضاء نادي الجزيرة لانتخاب مجلس إدارة جديد

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يواصل أعضاء الجمعية العمومية بنادي الجزيرة توافدهم لاختيار مجلس إدارة جديد اليوم الجمعة، وسط حضور لنجوم الرياضة والمجتمع المصري.

ويشهد مقعد الرئاسة منافسة قوية بين الرئيس الحالي عمر جزارين الذي يتحصن بما تم إنجازه خلال 4 أعوام على مستوى الإنشاءات وتطوير الخدمات.

فيما يطرح شريف سيف النصر، نائب الرئيس سابقًا، برنامجه كخطوة جديدة نحو التطوير متسلحًا بخلفيته الاقتصادية وعمله السابق في لجنة تنمية الموارد بالنادي الأهلي.

منصب نائب الرئيس

يتوقع متابعو الأجواء الانتخابية في نادي الجزيرة، صعوبة حسم مقعد نائب الرئيس بفوارق تصويتيه كبيرة نظرًا لوجود الثلاثي (إيهاب لهيطة – على قناوي – فتحي خضير).

أمين الصندوق

يستحوذ منصب أمين الصندوق على قدر كبير من المتابعة والاهتمام لأنه سيجمع بين ثنائي سبق لهما التواجد في المقعد وإدارة السياسية المالية للجزيرة (رؤف نور – أحمد المهيلمي).

أعضاء فوق السن

تحظى مقاعد عضوية فوق السن بتنوع غير مسبوق في ظل وجود 16 متنافسًا وهم (حسن الشافعى- بدوى خليفة- أحمد صبحى- طارق عشماوى- محمد أبوالدهب- نازك الألفى- على شعبان- محمد جوهر- محمد عادل سرى- جيلان غنيم- سلوى عبدالفتاح -محمد حسين- شريفة أبوالفتوح -على أنسي- مصطفى طلعت- نيفين الطاهرى).

أعضاء تحت السن

يتنافس 6 أسماء على عضوية مجلس إدارة الجزيرة تحت السن وتختلف خلفيتهم بين مستقلين وتابعين لقوائم (ميدو أباظة- عمر عصام- عادل العدوي- هادي باشا- سلمى ياسر الفرنواني- يوسف محيى الدين).

ويعد نادي الجزيرة من أبرز الأندية المصرية عبر التاريخ لما يمتلكه من تاريخ حافل ثقافيًا واجتماعيًا على مدار أكثر من 130 عاما.

المصرى اليوم

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