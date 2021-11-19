وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية لمرضي العيون بكفر صقر

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية لمرضي العيون بمركز ومدينة كفر صقر، والتي ينظمها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع مستشفى الزقازيق العسكري، والمؤسسة الدولية لريادة الأعمال والتنمية، وذلك على مدار يومين منذ أمس الخميس وحتي مساء اليوم الجمعة، بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر، وذلكزفي إطار المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الابصار.

تابع وكيل الوزارة سير العمل بالقافلة الطبية، وأماكن توقيع الكشف الطبي على المرضي والمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم بأحدث الأجهزة الطبية للعيون، وتفقد أماكن الإنتظار، وتم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

كما تابع وكيل الوزارة تسليم المرضي للنظارات الطبية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، وبلغ من تم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ أمس وحتي وقت الزيارة أكثر من ١٥٠٠ مريض، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء إلى مستشفي الزقازيق العسكري.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة سير عمل الفريق الطبي القائم على تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل المعهد، التابع للإدارة الصحية بكفر صقر، تابع خلالها انتظام سير العمل، ومؤشرات الأداء، وإجراءات تسجيل المواطنين على السيستم الخاص بوزارة الصحة، وتطعيمهم بلقاح كورونا، حيث تم تطعيم ١٢٠ مواطن منذ صباح اليوم وحتي موعد الزيارة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، مشيداً بدور جميع مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.