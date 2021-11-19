وزير الشباب يفتتح مركز التأهيل بمركز شباب الغردقة

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز التأهيل للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بمركز شباب الغردقة، وذلك خلال جولته بمحافظة البحر الأحمر، وكان في إستقباله إبراهيم عصفور رئيس مجلس إدارة المركز وأيمن عبدالبديع مدير المركز، ودكتور محمد عبدالستار مدير مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، ودكتور نسمة فتحي مدير مركز التخاطب والأستاذة سالي خالد منسق مركز التخاطب ومحمد رمضان منسق مركز التخاطب.

وقام وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة لمتابعة استعدادات المدينة لاستقبال الزائرين، يرافقه اشرف البجرمي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومحمد عبدالنبي أمين صندوق المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة،ومحمد عبدالمنعم مدير الوحدة الاقتصادية لمكتب الوزير، وفراج عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

قام وزير الشباب والرياضة بتفقد الملاعب الخماسية وملعب كرة السلة، ومتابعة تطوير مدرجات المسرح، والمبني الإداري والإجتماعي بالمدينة والذي يضم 105 غرفة بإجمالي 297 سرير، بالإضافة إلى قاعة الطعام.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده للمدينة الشبابية، أنها جاهزة لاستقبال شباب الجمهورية، والتي تتضمن صالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلى، ومسرح، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهى والحدائق.

وأكد «صبحي» على اهتمامه البالغ للترويج للسياحة والتنمية السياحية في البحر الأحمر، وأشار إلى إهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس بالشباب.وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية الترويج للمدن السياحية بالبحر الأحمر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية كأفضل الطرق التسويقية للمدن الشبابية والرياضية.