حبس عاطل ضبط بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا

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قررت نيابة سفاجا حبس عاطل ضبط بحوزته ١٢ طربة حشيش بكمين أمني بسفاجا ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.

كانت مباحث قسم شرطة سفاجا قد تمكنت من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر اثناء مروره على كمين الكيلو 85 بسفاجا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى للواء محي سلامه مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الاحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية اخطارا من المقدم مصطفي عكاشه، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا يفيد تمكن النقيب محمد أشرف معاون مباحث القسم اثناء تواجده بخدمته بالكيلو 85 من ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش مخدر.

وتبين أن المتهم كان يستقل سيارة أجرة في طريقه من قنا للغردقة، واشتبه معاون المباحث به وعقب تفتيشه عثر على 12 طربة من مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .