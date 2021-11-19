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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في المركز الطبي بأبو كبير

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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في المركز الطبي بأبو كبير وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في المركز الطبي بأبو كبير

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، المركز الطبي بأبوكبير، لمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كوفيد ١٩ بالجرعات الأولي والثانية، وإتباع خطوط السير المحددة، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، واستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تابع وكيل وزارة الصحة خلال زيارته التفقدية، مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتأكد من عمل الموافقات المستنيرة لهم، والتسجيل الإلكتروني، وعملية التطعيم واستخراج كروت وشهادات التطعيم.

وأوضح وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، من الساعة ٩ص وحتي ٩م، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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