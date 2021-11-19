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قبول تظلمين والموافقة على 38 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

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قبول تظلمين والموافقة على 38 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف قبول تظلمين والموافقة على 38 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

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ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على قبول تظلمين و38 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 3146 طلبا، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 1656عقدا موزعا (1182عقود مباني+474 عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

المصرى اليوم

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