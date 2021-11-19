محافظ مطروح يفتتح مدخل الضبعه الجديد

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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عصام عبدالغني رئيس مدينة الضبعة وعدد من عمد ومشايخ الضبعة أعمال تطوير طريق مدخل الضبعة الغربى بطول 1،8 كم مزدوج، حيث تم عمل كابلات كهرباء أرضية وإنارة الاعمدة على الجانبين وإقامة ارصفة وبلدورات بشكل جمالى وحضارى يواكب الطفرة التنموية بمدينة الضبعة والمشروعات القومية بها.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي الضبعة على أعمال التطوير للمدخل الغربي مع مزيد من الأعمال لتطوير عدد من الطرق والشوارع بالمدينة في اطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين والارتقاء بها.