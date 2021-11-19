الزيارة الثانية لولى عهد بريطانيا.. الأمير تشارلز فى رحاب الأزهر.. و«وثيقة الأخوة» هدية الإمام الأكبر

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حرص الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، أمير ويلز، وقرينته، كاميلا، عند قدومهما إلى القاهرة قبل يومين على زيارة الأزهر الشريف والجامع الأزهر، لما يمثلانه من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتبارهما منارة الدين والعلم والوسطية، وأيضا ما يقدمانه من مواقف فى مواجهة التشدد والإرهاب.

الأمير تشارلز وقرينته كاميلا مع الإمام الأكبر

وتعد هذه الزيارة هى الثانية للأمير تشارلز للقاهرة، حيث كانت الزيارة الأولى عام 2006.

وقد استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صاحب السمو الملكى الأمير تشارلز، وقرينته، استقبالا رائعا، أسعد الضيفين كثيرا، وناقش الإمام الأكبر مع الأمير سبل تعزيز الحوار بين الأديان، داخل الجامع الأزهر الشريف.

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

كما أهدى شيخ الأزهر الأمير تشارلز نسخة من «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التى وقعها مع البابا فرانسيس فى أبوظبى 2019.

وقال الطيب، خلال لقاء أمس الأول: إن الأزهر لم يدخر جهدًا فى تعزيز الحوار والانفتاح على الآخر، مؤكدا على ترسيخ علاقات قوية مع كنيسة كانتربرى والفاتيكان وغيرها من الكنائس العالمية، وقد توجت جهود الحوار بينهم بنتائج مهمة، يأتى على رأسها توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية»، بالشراكة بين الإمام الأكبر والبابا فرانسيس فى أبوظبى فى العام 2019.

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

من جانبه، أعرب الأمير تشارلز عن تقديره للجهود التى قام بها شيخ الأزهر فى الحوار بين الأديان خلال السنوات الماضية، خاصة الجهود التى بذلها الأزهر والفاتيكان فى تعزيز الحوار ونشر السلام العالمى، مؤكدا حرص بريطانيا على تعزيز التعاون العلمى والثقافى مع الأزهر الشريف.

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

والتقى كل من شيخ الأزهر والأمير تشارلز عددًا من الباحثين الأزهريين الحاصلين على منح لدراسة الماجستير والدكتوراه من بريطانيا، وتعرفا منهم عن قرب على طبيعة الدراسة، وما اكتسبوه من مهارات علمية وأكاديمية وخططهم المستقبلية، للاستفادة من هذه المنح.

الأمير تشارلز وقرينته كاميلا مع الإمام الأكبر

وأكد شيخ الأزهر أن منح شباب الباحثين بالأزهر الشريف الفرصة لاستكمال دراستهم فى كبريات الجامعات البريطانية جاء لإكسابهم المهارات اللازمة فى الحوار والتعايش وقبول الآخر، مشددًا على حرص الأزهر على تعزيز هذا التعاون وتوسعته عبر استقبال أئمة بريطانيا فى أكاديمية الأزهر لتعريفهم على وسطية واعتدال الأزهر الشريف، وأيضا تعليمهم مبادئ التسامح والوسطية ونبذ العنف.

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

وقد أشاد الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، بباحثى الأزهر، وتحدث معهم للتعرف عن قرب على ما حققوه من استفادة من دراستهم فى بريطانيا على مستوى تعزيز ثقافة التعايش والحوار وقبول الآخر، حيث أشادوا بما حققوه من استفادة كبيرة من دراستهم فى المملكة المتحدة، واطلاعهم على ثقافة مغايرة أسهمت فى صقل مهاراتهم العلمية والعملية.

الأمير تشارلز وقرينته كاميلا مع الإمام الأكبر

وكرم شيخ الأزهر وولى العهد البريطانى باحثى الأزهر، وهم الدكتور محمد المراكبى، الحاصل على الدكتوراه من جامعة إدنبره - بريطانيا فى الدراسات الإسلامية، ومريم شحاتة، باحثة دكتوراه فى الفلسفة الإسلامية، بسواس جامعة لندن، بالمملكة المتحدة، حاصلة على ماجستير الدراسات الدينية فى كلية اللاهوت جامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أحمد عثمان، مدرس بمركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية، والطالب محمد أشرف، والطالبة هدى السعيد، والطالبة أسماء العسكرى.

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر