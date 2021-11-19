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أول تدخل برلماني بشأن تسمم طلاب «كفر الشيخ» بعد تناول الوجبات المدرسية

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أول تدخل برلماني بشأن تسمم طلاب «كفر الشيخ» بعد تناول الوجبات المدرسية أول تدخل برلماني بشأن تسمم طلاب «كفر الشيخ» بعد تناول الوجبات المدرسية

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تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جودة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب بالمدارس.

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى حالات تسمم حدثت لطلاب بمحافظة كفر الشيخ بعد تناولهم للوجبة المدرسية، وهو ما يعرض حياة أولادنا للخطر.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بياناً رسميًا حول ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وتمت متابعة حالتهم الصحية، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسنهم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

المصرى اليوم

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