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محافظ مطروح يفتتح مسجد التوحيد بالضبعة

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محافظ مطروح يفتتح مسجد التوحيد بالضبعة محافظ مطروح يفتتح مسجد التوحيد بالضبعة

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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة يرافقة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة الضبعه والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والادارات المعنية بالمحافظة وعمد ومشايخ واهالي الضبعة مسجد التوحيد بالضبعة على مساحة نحو 1000 م2 جهود ذاتية تحت إشراف مديرية الأوقاف بمطروح بتكلفة نحو 3 مليون جنيه يسع نحو 700 مصلى.

ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من مساجد خلال عامين 31 مسجداً على مستوى محافظة مطروح منها مساجد بتمويل وزراة الاوقاف أو بالجهود الذاتية تحت اشراف وزارة الاوقاف.

وتقدم محافظ مطروح بالتهنئة لجميع أهالى الضبعة على افتتاح المدخل الغربى للمدينة وافتتاح المسجد الجديد ..مع تأكيد استمرار جهود المحافظة بمزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي توفر مزيد من الحياة الكريمة للأهالى.

كما توجه بالشكر لوزارة الاوقاف برئاسة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح.

وفي خطبة الجمعة تناول فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح كيف اهتم الاسلام ببناء الاسرة ورعايتها والحفاظ عليها من خلال وصفها برباط غليظ بين الزوجين يقوم على الود والرحمة واحترام وتقدير الاخر بما ينعكس على استقرار ونهضة البناء الكلى للمجتمع.

المصرى اليوم

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