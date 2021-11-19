يستهدف 10 مخرجين جددًا.. إسماعيل مختار: «البيت الفنى» مستمر فى دعمه الكامل للمواهب الشابة

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«المخرج المحترف» مبادرة تستهدف المخرجين الشباب الجُدد، يقدمها البيت الفنى للمسرح وفرقة مسرح الشباب، والتى تأتى بعدد من العروض المسرحية دعمًا لهم.

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن البيت الفنى مستمر فى دعمه الكامل للمواهب الشابة من خلال مبادرات فرق البيت الفنى للمسرح المختلفة، برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وأوضح أن فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح تطلق مبادرة «المخرج المحترف»، أمس الجمعة، والتى يفتتحها بعرض «يا دعوة ما تمت» للمخرج مصطفى عبدالسلام، على مسرح «أوبرا ملك» فى الثامنة مساءْ، لافتًا إلى أنها تستهدف 10 مخرجين جُدد وتقديمهم لساحة الاحتراف الفنى بعدد من العروض المسرحية.

وأوضح الفنان سامح بسيونى، مدير فرقة مسرح الشباب، أن فكرة مبادرة «المخرج المحترف» تقوم على تقديم مخرج لأول مرة لساحة الاحتراف، بشرط أن يكون مارس مهنة الإخراج فى الجامعة أو مهرجانات الهواة أو مهرجانات المعهد العالى للفنون المسرحية، وأثبت بالفعل أن مستواه يستحق الفرصة لتقديم عرض مسرحى ١٥ ليلة عرض على مسرح «أوبرا ملك».

وأشار إلى أن أهداف المبادرة تتمثل فى اكتشاف وتقديم مخرجين محترفين جدد لساحة الإخراج المسرحى، وكذلك إتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبير من الشباب المبدعين فى أكثر من مجال فنى داخل العروض التى ستقدم ضمن هذه المبادرة، من حيث (الإخراج والديكور والتمثيل وجميع عناصر العرض المسرحى).

أول عروض المبادرة «يا دعوة ما تمت» بطولة شادى جلال، ميرنا عثمان، أحمد صلاح، مصطفى النجار، مايكل سيدهم، إسراء حامد، وئام مجدى، محمود ترك، يوسف محمد، مصطفى محمد، حلا هانى، آيسل سيد، تيم الله هانى، يونس محمد، منة طارق، خديجة أحمد، مالك محمد، ستايلست ياسمين عادل، ألحان وتوزيع محمد شفيق، أشعار عبدالله حسن، إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات مصطفى عبدالسلام، ديكور هادى جمال، تأليف أمينة عمر، فكرة وإخراج مصطفى عبدالسلام.