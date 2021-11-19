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أديل تصدر ألبومها الغنائي الجديد «30»

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أديل تصدر ألبومها الغنائي الجديد «30» أديل تصدر ألبومها الغنائي الجديد «30»

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أصدرت نجمة الغناء البريطانية «أديل» أول ألبوم لها منذ ست سنوات، اليوم الجمعة، وأبدى النقاد والجمهور على حد سواء إعجابهم بالألبوم الذي قالت إنها كانت تسعى من خلاله لشرح مسألة طلاقها لابنها الصغير.

يحمل الألبوم اسم «30»، وهو رابع ألبوم مسجل لأديل التي أصبحت واحدة من أنجح المغنيات وكاتبات الأغاني على الإطلاق بفضل أغانيها التي تدور حول الانفصال والأسف والحنين وتتصدر القوائم الموسيقية، بحسب «رويترز».

وأشاد النقاد بصدق أديل في الألبوم الذي وصفته بأنه «حساس» ويبدأ بمقاطع صوتية مؤثرة تتحدث فيها المغنية المعروفة بشخصيتها الكتومة مع ابنها أنجلو، صاحب التسعة أعوام.

يأتي صدور ألبوم «30» بعد أعوام من فوز ألبومها السابق «25» بجائزة جرامي، ومِثل ألبوماتها السابقة يحمل الألبوم رقما يرمز إلى مرحلة عمرية مهمة في حياتها.

وأعلنت أديل انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي في 2019، وعادت أديل إلى الساحة الغنائية الشهر الماضي بأغنية سردية مصحوبة بعزف على البيانو هي«إيزي أون مي» أو «ترفق بي» التي سرعان ما أصبحت على قمة قوائم الموسيقى في أنحاء العالم.

وكتب أحد محبي أديل على تويتر: «أحببت ألبوم أديل من أول لحظة».

المصرى اليوم

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