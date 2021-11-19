أخبار عاجلة

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي -
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لقاء أدبي وورش فنية ومحاضرات ترشيد إستهلاك المياه بالمنيا

Print
لقاء أدبي وورش فنية ومحاضرات ترشيد إستهلاك المياه بالمنيا لقاء أدبي وورش فنية ومحاضرات ترشيد إستهلاك المياه بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار توجيهات أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية "رسم وتظليل طبيعة صامتة" بالرصاص، وذلك بقسم الفنون التشكيلية.

وأقام بيت ثقافة ديرمواس لقاء أدبي لنخبة من الادباء والشعراء بديرمواس، حيث تنوعت فيه القصائد ما بين فصحى وعامية ونثر مع تفديم بعض الدراسات النقدية، وفى ختام اللقاء قام الأدباء بزيارة معرض الكتاب المقام بمقر الموقع ويتضمن المعرض العديد من الكتب الأدبية والمجلات من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحانب إقامة محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه ودور الاعلام ومؤسسات المجتمع في التوعية بمشكلة المياه" حاضرها د عامر شلبي، وتناول فيها أهمية المياه في حياه الانسان والكائنات الحية وطبيعة مشكلة المياة في ودور الفرد والاسرة والمجتمع في مواجهة ذلك ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ودور الاعلام باعتباره اكثر الوسائل سهوله في الوصول للمشاهد وتأثيرا فيه، كما أشار للجهود التي تبذلها الدولة لترشيد استهلاك المياة ومنها تبطين الترع واستخدام القطع الموفرة للمياة واستخدام الري الحديث.

و قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم رسوم متحركة بعنوان "فطين وبلبل" لأطفال روضة مدرسة التحرير .. بجانب وورشة رسم علي الوجه، وقدمت مكتبه اسحاق الثقافة قراءه قصه السنجاب الأحمر للأطفال ويناقش الكتاب ترسخ قيم التعاون في العمل والمحبة والتسامح بينهم، من تأليف امل جمال، قدمها محمود حافظ.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي

مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)