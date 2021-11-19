لقاء أدبي وورش فنية ومحاضرات ترشيد إستهلاك المياه بالمنيا

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في اطار توجيهات أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية "رسم وتظليل طبيعة صامتة" بالرصاص، وذلك بقسم الفنون التشكيلية.

وأقام بيت ثقافة ديرمواس لقاء أدبي لنخبة من الادباء والشعراء بديرمواس، حيث تنوعت فيه القصائد ما بين فصحى وعامية ونثر مع تفديم بعض الدراسات النقدية، وفى ختام اللقاء قام الأدباء بزيارة معرض الكتاب المقام بمقر الموقع ويتضمن المعرض العديد من الكتب الأدبية والمجلات من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحانب إقامة محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه ودور الاعلام ومؤسسات المجتمع في التوعية بمشكلة المياه" حاضرها د عامر شلبي، وتناول فيها أهمية المياه في حياه الانسان والكائنات الحية وطبيعة مشكلة المياة في مصر ودور الفرد والاسرة والمجتمع في مواجهة ذلك ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ودور الاعلام باعتباره اكثر الوسائل سهوله في الوصول للمشاهد وتأثيرا فيه، كما أشار للجهود التي تبذلها الدولة لترشيد استهلاك المياة ومنها تبطين الترع واستخدام القطع الموفرة للمياة واستخدام الري الحديث.

و قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم رسوم متحركة بعنوان "فطين وبلبل" لأطفال روضة مدرسة التحرير .. بجانب وورشة رسم علي الوجه، وقدمت مكتبه اسحاق الثقافة قراءه قصه السنجاب الأحمر للأطفال ويناقش الكتاب ترسخ قيم التعاون في العمل والمحبة والتسامح بينهم، من تأليف امل جمال، قدمها محمود حافظ.