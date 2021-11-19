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أعلن الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه، وذلك استعدادا للقاء الزمالك بعد قليل في رابع جولات الدورى المحلى.

وجاء تشكيل الفريق كالتالى ..

حارس مرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى

خط الوسط.. محمد عادل – عماد حمدى

أمامهم.. أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم.. شيلونجو

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبدالمنعم عبدالله جمعة، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد، عمر الوحش، محمد الشامى، أحمد مدبولى، دونجا.