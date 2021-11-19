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مفاجآت بالجملة فى تشكيل أمام الإسماعيلي

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مفاجآت بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي مفاجآت بالجملة فى تشكيل أمام الإسماعيلي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

المصرى اليوم

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