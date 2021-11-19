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جامعة عين شمس تنظم دورة لطلاب معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة بكين

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جامعة عين شمس تنظم دورة لطلاب معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة بكين جامعة عين شمس تنظم دورة لطلاب معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة بكين

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تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب افتتحت اليوم الدكتور إسراء عبدالسيد مدير معهد كونفوشيوس، بنظام الأونلاين، دورة تدريبية بالتعاون مع جامعة بكين للغات والثقافة.

ورحبت إسراء بالحضور الكريم، وأعربت عن امتنانها لجامعة بكين للغات والثقافة على الجهد الذي بذل لإقامة هذه الدورة التي ستستمر لمدة ١٠ أيام...

وشارك في الحضور من الجانب الصيني الدكتور تيان شين مدير مكتب إدارة التعليم الدولي بجامعة بكين للغات والثقافة التي أثنت على جهود معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس في دعم التعاون العلمي والثقافي بين والصين.

كما أعربت عن شكرها لكل قيادات جامعة عين شمس لرعايتهم الدائمة لأنشطة معهد كونفوشيوس، كما أشادت بتاريخ اللغة الصينية في جامعة عين شمس منذ 65 عاما، وشاركت بالحضور ايضا

الدكتو يو ماي يينغ مديرة المكتب التمثيلي الخارجي لجامعة بكين للغات والثقافة وتحدثت عن طلاب جامعة عين شمس وتميزهم وتفوقهم على كل طلاب العالم في مجال اللغة الصينية، ودعت إلى اقامة المزيد من الانشطة الثقافة والعلمية مع كونفوشيوس جامعة عين شمس.

وألقت الطالبة ندى عصام كلمة ترحيب نيابة عن جميع الطلاب المشاركين في الدورة البالغ عددهم 312 طالب من طلاب كونفوشيوس عين شمس والجامعات الاخري..

يذكر أن معهد كونفوشيوس عين شمس فتح باب المشاركة في هذه الدورة لكل طلاب الجامعات المصرية في خطوة سباقة لتفعيل الدور الدولي الذي تقوم به جامعة عين شمس في دعم التبادل الطلابي بين جامعات مصر والصين.

المصرى اليوم

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