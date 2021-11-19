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رئيس «طاقة النواب»: منتدى الشباب فرصة للترويج للسياحة

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رئيس «طاقة النواب»: منتدى الشباب فرصة للترويج للسياحة رئيس «طاقة النواب»: منتدى الشباب فرصة للترويج للسياحة

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قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عقد منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة في يناير من العام المقبل امر هام، لإنه كان ولا يزال أكبر منتدى عالمي للشباب، تطرح فيه آراءهم وقضاياهم.

واضاف «صالح» في بيان له اليوم الجمعة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشباب في عهد الرئيس وتوجيهاته في هذا الصدد.

وتابع ان عودة منتدى شباب العالم بعد جائحة كورونا في العام المقبل، رسالة هامة من باحتضانها الشباب وإفساح الفرصة أمامهم للحديث والتحاور بين شتى الثقافات.

وقال إن الفضل يعود للرئيس السيسي في إطلاق هذا المنتدي وفي إعطائه سمعة دولية، وخصوصا إنه كان ولا يزال حريص على حضور فعالياته والاستماع للشباب، مطالبا بضرورة الترويج الجيد له في نسخته الرابعة قبل انطلاقه، وخصوصا أن هذه المناسبة ينتظرها الملايين من الشباب في العالم ويحضره الآلاف.

واضاف أن عقد المنتدى الرابع للشباب في شرم الشيخ، ستكون له آثار إيجابية عديدة على قطاع السياحة، وعلى الترويج لصورة مصر في الخارج. علاوة على أهمية القضايا التي ستطرح من خلاله

المصرى اليوم

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