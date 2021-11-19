تعاون مشترك بين «قومي حقوق الإنسان» والمفوضية السامية

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اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامج التعاون المشترك من أجل دعم قدرات الباحثين بالمجلس بالمشاركة مع بعض الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ، والذى استمر لمدة عشرة أيام.

وتضمن البرنامج عدداُ من الأنشطة من الأنشطة، عقد دورة تدريبية حول تطبيق منهحية حقوق الإنسان للبيانات ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة حيث استهدفت التدريب على مؤشرات اهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيق مؤشرات القياس المختلفة من خلال مقاربة حقوق الانسان.

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‏شارك في الورشة باحثي المجلس من اللجان والوحدات المختلفة وممثل عن كل من الجهات التالية وزارة التعاون الدولي ، وزارة التخطيط، والجهاز القومي للاحصاء والتعبئة، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومعهد التنمية المستدامة والحوكمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

كما شمل عقد ورشة مصغرة تضم ممثلي المفوضية وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء وممثلي المجلس لمناقشة مذكرة التفاهم النموذجية التي أعدتها المفوضية والتي تحث المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومكاتب الاحصاء على استخدامها في ربط علاقة مؤسسية بينهما في أطر ملاحظة ورصد مؤشرات تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة

وعقد وفد المفوضية والمجلس القومي لحقوق الانسان لقاءات مع كل من وزارة التخطيط والمجلس القومي للاعاقة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للتعرف على الجهود المختلفة في متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

افتتح السفير محمود كارم أعمال البرنامج مؤكدا علي أهمية التعاون مع المفوضية في تعزيز عمل المجلس ودعم قدرات الباحثين بإعتبارها أحد الهيئات التابعة للامم المتحدة.

من جهتها أعربت السيدة شهيدزاده نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الاقليمية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ختام البرنامج، عن شكرها للمجلس القومي لحقوق الانسان.

قدمت شهيدزاده الشكر لأعضاء الأمانة الفنية علي ما قاموا به من جهد متميز لإقامة هذا البرنامج والتعاون البناء الذي يعزز نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم قدرات الباحثين بالمجلس.

وأضافت:« أننا نقدم خدمات استشارية وأن هناك تعاون من خلال برامج الدعم الفني مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنها المجلس المصري، وقالت أن هذا التعاون مهم جداً انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور المؤسسات الوطنية التي تؤدي دوراً رئيسياً في ضمان حقوق الإنسان والمحافظة عليها».