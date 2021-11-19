محاضرات وورش فنية إحتفالا بأعياد الطفولة بالمنيا

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في اطار توجيهات أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر ثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان «تقويم السلوك الإيجابي للطفل» حاضرها مجدى حجازى، مع طلاب مدرسة الشهيد محمد جمال ابو حليقة الاعداديه، وتحدث عن علاقة الطفل بأبويه من أهم العلاقات التي تشكّل حياته، لذلك يجب أن تكون صحيحة وقائمة على المبادئ التوجيهية السليمة المليئة بالحب والاحترام والاهتمام، ويجب على الآباء والأمهات مواجهة السلوكيات الخاطئة لأبنائهم ومحاولة تعديلها وردعها من البداية، وعدم حصر طريقة التربية في استخدام العقاب الفوري فقط متعجلين النتائج، ويواصل القصر فعاليات الورشة الفنية «رسم وتظليل طبيعة صامتة» بالرصاص، وذلك بقسم الفنون التشكيلية.

و أقام بيت ثقافة بنى مزار محاضرة تثقيفية بعنوان «الآثار المترتبه على اساءة معامله الطفل» حاضرتها انوار حسن وذلك بمعهد الفتيات الازهري، ودارت المحاضرة حول الآثار التي تنتج عن واقعة العنف والإساءة للأطفال، وتجدر الاشارة هنا إلى أن آثار الإساءة والعنف على الأطفال قد تختلف من طفل لآخر تبعًا لعدة اعتبارات تتعلق بسن الطفل ونموه الجسدي والذهني وشكل العنف، وتحدثت عن أنواع الإساءات وتأثيرها النفسي والجسدى على الأطفال .

كما نظم بيت ثقافة ابوجرج ورشة فنية عن اعياد الطفولة، وذلك لتعليم الأطفال الرسم والتلوين بالألوان المتنوعة وتم تقديم هدية قيمة للأطفال، وتعليم قراءة الساعة لمعرفة الوقت عند الأطفال وذلك مع الفنان محمد فرغلى، بينما نظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية عن اعياد الطفولة.

و أقام بيت ثقافه العدوة محاضره اجتماعيه بعنوات دور المرأه في ترشيد الاستهلاك«حاضرتها سلوى ابو العلا، وتحدثت عن الدور الهام للمرأة في ترشيد الإستهلاك بالنسبه لأسرتها وللمجتمع فالمرأه ترشد الأسرة إلى الطرق المثلى لإستخدام الأجهزة والألات الكهربائية وإستخدام المياه وعدم الإسراف في كل شىء كى ترتقى بأسرتها ومجتمعها.