المملكة تترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران

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بمقر أمانة مجلس التعاون.. وبمشاركة الأردن ومصر ودول الترويكا الأوروبية

ترأست المملكة العربية السعودية، أمس، الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران بمشاركة الأردن ومصر ودول الترويكا الأوروبية الثلاث "ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا"، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وأكدت ممثل المجموعة الخليجية دعم الجهود الدولية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما في ذلك مفاوضات فيينا، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود نحو التهدئة وتخفيض التصعيد.

وشددت على أن إشراك دول المنطقة في الجهود الدبلوماسية المرتكزة على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار هو السبيل لضمان السلم والأمن والازدهار المستدام الإقليمي والدولي.