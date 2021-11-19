أخبار عاجلة

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي -
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران

Print
المملكة تترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران المملكة تترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران
بمقر أمانة مجلس التعاون.. وبمشاركة الأردن ومصر ودول الترويكا الأوروبية

المملكة تترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران

ترأست المملكة العربية ، أمس، الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران بمشاركة الأردن ومصر ودول الترويكا الأوروبية الثلاث "ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا"، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وأكدت ممثل المجموعة الخليجية دعم الجهود الدولية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما في ذلك مفاوضات فيينا، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود نحو التهدئة وتخفيض التصعيد.

وشددت على أن إشراك دول المنطقة في الجهود الدبلوماسية المرتكزة على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار هو السبيل لضمان السلم والأمن والازدهار المستدام الإقليمي والدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني

تقرير : السعودية حاولت منع صفقة تعاون بين إسرائيل والإمارات والأردن

تقرير : السعودية حاولت منع صفقة تعاون بين إسرائيل والإمارات والأردن

الهيئة السعودية للفضاء تطلق برنامجها التدريبي Space 101

الهيئة السعودية للفضاء تطلق برنامجها التدريبي Space 101

جامعة المؤسس تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية

جامعة المؤسس تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية