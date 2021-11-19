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بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر: «بيدافع عن الراب علشان ابنه بيحبه»

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بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر: «بيدافع عن الراب علشان ابنه بيحبه» بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر: «بيدافع عن الراب علشان ابنه بيحبه»

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هاجمت الإعلامية بسمة وهبة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بسبب قرار النقابة بمنع 19 من مطربي المهرجانات.

ونشرت وهبة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستجرام» منشورا قالت فيه: «سيادة النقيب الفنان هاني شاكر صاحب التاريخ الفني الكبير لم أفهم حديثك بالمدح في مطربين الراب في الوقت اللي حضرتك قررت منع مطربين المهرجانات عشان خطر على الغناء المصري والذوق العام».

وتابعت: «حضرتك عارف إن فيه بعض أغاني الراب أخطر ألف مرة من أغاني المهرجانات توقعت من نقيب الموسيقين المصري أن يستشهد بمطربي فرق الموسيقي العربية، لا أن يحدثنا عن قيمة فن الراب لأن ابن حضرتك وزوجتك بيحبوه».


وكانت نقابة المهن الموسيقية قد اصدرت قرارا أول أمس الأربعاء، بمنع 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء، من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا، ومسلم، وأحمد موزة.

المصرى اليوم

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