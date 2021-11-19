«الآثار السلبية للتكنولوجيا».. بقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

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برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان «الآثار السلبية للتكنولوجيا» وتحدث محمود سمير باحث أثري عن الآثار السلبية على الحياة الإجتماعية والتعليم والصحة والآثار السلبية على الذاكرة والمشاكل الصحية وخلل في بعض وظائف الجسم.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «الدين معاملة وأخلاقيات» وأوضح الشيخ أمين عبدالستار الصادق تعريف المعاملة في الإسلام وأخلاقيات وآداب المسلم، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان «الصحيح والمعتل في اللغة» وأوضح أ.د النوبى عبدالراضى تعريف الصحيح والمعتل وأمثلة توضيحية، وكذلك أعد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان«الطفل ووسائل الأتصال الفعال» ألقاها محمد محمد الصادق وتكلم خلالها عن أهمية الأتصال الفعال ومعناه وعناصر الأتصال الفعال، بينما أعد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان «مواجهة السلوك العدواني عند الأطفال» وتحدث سيد صدقى فهمى عن مفهوم السلوك العدواني وأشكاله وأنواعه وأسباب السلوك العدواني لدى الأطفال والعوامل المؤثرة فيه وأساليب تعديل السلوك العدواني وعلاجه.

وعقد بقصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان «الأخلاق الحسنة» بالتعاون مع إدارة وعظ الأقصر وتحدث الشيخ أحمد موسى عن تعريف الأخلاق الحسنة وصفات الأخلاق الحسنة، بجانب ذلك نظم القصر مسابقة ثقافية في المعلومات العامة بين الطلاب وتوزيع شهادات تقدير على الفائزين أدارته فاطمة محمد مهران بمدرسة الشهيد محمد محمود الإبتدائية.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات ندوة بعنوان «الثقافة» وتحدث أحمد عبدالحميد من منطقة وعظ الأقصر عن الثقافة وما تقدمه من فوائد وتعمير وتعمر ولاتخرب وكثيرا من الناس يفتكرون العمل الصالح هو الصلاة والحج والعمرة، بجانب ذلك أعد القصر مسابقة ثقافية في المعلومات العامة أدارته هناء يونس، بالإضافة إلى ذلك نظم القصر فعاليات اليوم الثاني من ورشة أشغال الخيامية وكيفية عمل خدادية وعمل أشكال رسمة زهرة اللوتس على الخدادية.