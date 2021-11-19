ثقافة القليوبية تناقش أهمية التغذية السليمة

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برعاية أ د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد قصر ثقافة الطفل ببنها، محاضرة بعنوان "التغذية السليمة وأثرها في ظل إجتياح فيروس كرونا" حاضرتها د. مأمن رفعت، رئيس قسم الثقافة الصحية بإدارة بنها الصحية، تحدثت خلالها عن أهمية التغذية السليمة والتي يجب أن تتضمن جميع العناصر الغذائية السليمة وأهمية الإبتعاد عن المأكولات السريعة والمشروبات المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة، كما أشارت إلى أهمية ممارسة الرياضة والإبتعاد عن التدخين. بينما استقبل القصر وبيت ثقافة شبين القناطر زيارة ميدانية لطالبات مدرسة الشيماء الثانوية بنات، ومدرسة الأحراز الإبتدائية للغات، للتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة.

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة، أمسية أدبية أدارتها الشاعرة نجاح علي، بحضور أعضاء وضيوف النادي ومنهم محمد زغلة، أشرف كامل، محمد كامل، وفاء إسماعيل. إلى جانب إعداد مكتبة الطفل بالبيت لورشة حكي لقصة "الأمير العادل" أعدتها نورا أحمد، بينما استقبل قصر ثقافة بهتيم الطلاب الراغبين في التعلم ومحو الأمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، ورشة تعليم تفصيل ملابس تدريب عماد عبدالهادي، إلى جانب عرض لفيلم تسجيلي بنادي السينما بعنوان "لحظات فارقة"، كما نفذ بيت ثقافة قها ورشة عمل أشكال فنية من الفخار باستخدام الطين الأسواني نفذتها ناهد أحمد، فيما نظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة فن الأركت تدريب الفنان حامد شاكر، بينما أعد كل من بيت ثقافة طوخ ومكتبة كفر طلحة ورشة رسم حر للأطفال وعمل ماسكات من الفوم، بجانب ذلك بثت صفحة الفرع الرسمية أنشودة "مصر الكنانة ما هانت على أحد" و"إن شاء الله" بصوت الفنان أدهم سامي، عضو فريق كورال بيت ثقافة القلج.