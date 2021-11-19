مشاركات ثقافية وفنية بإقليم شمال الصعيد الثقافي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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تستمر وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبدالدايم في مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة»، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، وذلك بقرى حياة كريمة بمركز اطسا، قرية الغرق وتوابعها «منشية عبدالمجيد، دانيال، الغرق قبلي، الغرق بحري»، والتى نفذتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديريات «الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومى للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان» بالفيوم، بدوار العمدة سيد عبدالمجيد بقرية الغرق قبلي بمركز إطسا، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى.

تضمنت الفعاليات لقاء توعوي بعنوان «النمو السكاني وأثره على التنمية الاقتصادية» قدمه د. عماد عبدالسلام، والذى تحدث عن خطر النمو السكاني المتزايد بدون انتاج كافي، مما يؤدي إلى وجود دولة مستهلكة، كما تحدث عن اهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وقدمت د. هناء صبري أستاذ مساعد الفلسفة المعاصرة بكلية الآداب جامعة الفيوم نبذه عن مبادرة حياة كريمة، وأنها تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى المعيشة في القري المصرية لتماثل الحياة في المدن، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات خدمية تنموية، وفي إطار ذلك تسعى إلى خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، بجانب نبذه عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وما يقدمه من خدمات.

أقيمت ضمن الفعاليات محاضرة بعنوان «التوعية بالمرض النفسي وكيفية التخلص منه»، تناول خلالها الأخصائي النفسي جبريل سليم تعريف الصحة النفسية والسلوك الصحي والمرض النفسي والأسباب التي تؤدي إليه، إلى جانب تأثير المرض النفسي على الجسد، مشيرا إلى بعض المعتقدات الخاطئة عنه؛ إلى جانب فقرة اكتشاف مواهب في الشعر والقصة، أدارها لجنة من الشاعران عبدالكريم عبدالحميد ومحمود عبدالمعطي.

على جانب آخر نفذت كل من الادارة المركزية للدراسات والبحوث وفرع ثقافة الفيوم، ورشتى حكى الأولى بعنوان «تنمية الوعي الوطني لدي الاطفال»، وتحدثت عن دور الفرد في المجتمع والأسرة، وعن الواجبات والمسؤليات؛ والثانية حكي مع الأراجوز بعنوان ''ازرع الخير''، وتهدف للتأكيد على قيمة الصدق وحب الخير للآخرين وعدم التنمر واستغلال الآخر«، بجانب ورش فنية منها»رسم حر مع الأطفال، أشغال يدوية من الخيش، أساسيات الرسم، عجينة السيراميك، اعادة تدوير ورق الجرائد«، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو ابو المجد الكاشف.