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«أسباب الإدمان وكيفية التخلص منه».. بثقافة الوادى الجديد

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«أسباب الإدمان وكيفية التخلص منه».. بثقافة الوادى الجديد «أسباب الإدمان وكيفية التخلص منه».. بثقافة الوادى الجديد

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تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة ايناس عبدالدايم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الفنان هشام عطوة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة ثقافية بعنوان «الوادى الجديد بين الماضى والحاضر» حاضرها صلاح عبدالفتاح وتناول فيها تاريخ الوادى الجديد وبداية قوافل التعمير وأهم العادات والموروثات القديمة، والمناطق الأثرية في المحافظة، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة بعنوان «أسباب الإدمان وكيفية التخلص منه» حاضرها محمد خليل وتناول فيها أهم الأسباب والدوافع التي تؤدى إلى الإدمان ومخاطر الإدمان على الشباب والمجتمع، بجانب ورشة فنية بخامات البيئة.

ناقش بيت ثقافة القصر كتاب بعنوان «السويس مدينة الابطال» تأليف محمد الشافعي، بينما ناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب بعنوان «كارثة الإدمان» من تأليف ابراهيم نافع، بيننا نفذ بيت ثقافة صنعاء مجلة حائط بعنوان «اقوال مأثورة»، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة ناصر الثورة مجلة بعنوان «ترشيد استهلاك المياه»، وأعد قصر ثقافة الخارجة مجلة حائط بعنوان «الوقاية من أمراض الشتاء»، إلى جانب تنفيذ مجلة بعنوان «المستقبل في اطفالنا» ببيت ثقافة المعصرة.

قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية، إلى جانب لقاء ادبي لنادى أدب قصر ثقافة الخارجة، بينما نظم قصر ثقافة موط لقاء أدبي لنادى أدب قصر ثقافة موط، كما نفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة فنون تشكيلية «طباعة على الورق»، بالإضافة إلى ورشتى علوم وعمل تجربة السهم المعكوس نموذج بذرة الهيليوم، وورشتى لنادى أدب قصر ثقافة الطفل، فيما قدم بيت ثقافة الجديدة فقرة مواهب للأطفال، وأعد بيت ثقافة المنيرة العاب ذهنية للأطفال، وفى بيت ثقافة بولاق أقيمت ورشة فوم للأطفال، بينما نفذت مكتبة شرق بولاق مرسم عن الإحتفال بأعياد الطفولة.

المصرى اليوم

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