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وفاة الفنان المغربي عزيز الفاضلي عن عمر يناهز 78 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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وفاة الفنان المغربي عزيز الفاضلي عن عمر يناهز 78 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان المغربي عزيز الفاضلي عن عمر يناهز 78 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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لفظ الفنان المغربي عزيز الفاضلي أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات هولندا، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ودخل الراحل المستشفى في هولندا قبل أيام بهدف العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية جراء معاناته من مرض مزمن.

وكانت الحالة الصحية للفقيد قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى.

ولد عزيز الفاضلي في مدينة الدار البيضاء سنة 1934، حيث درس الإعلام والصحافة قبل أن يقرر الالتحاق بالتلفزيون، ومن ثم الولوج إلى عالم الفن في زمن الأبيض والأسود.

ويعد الراحل واحدا من أبرز الفنانين المغاربة، الذين ارتبط اسمهم بذاكرة التلفزيون والسينما والمسرح المغربي، وبفضل خفة دمه، مازالت أعمال الفاضلي مرسخة في أذهان عدد كبير من المغاربة، وتعد شخصية ”«ئيس الديس» التي أبدع الراحل في تشخيصها من الروائع التي يصعب نسيانها.

ومن بين الأعمال الفنية التي شارك فيها الراحل ولقيت نجاحا كبيرا سلسلة «لابريكاد» و«شيب وشياب»، وفليم «البركة في راسك» الذي أخرجه نجله عادل الفاضلي سنة 2019.

ويعتبر الراحل من أصحاب الإنتاجات التلفزيونية التي كانت ذات متابعة جماهيرية من جانب المشاهد المغربي.

المصرى اليوم

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