السمسمية وأمسية شعرية ضمن فعاليات المسرح المتنقل بالإسماعيلية

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برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يستمر فعاليات المسرح المتنقل الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ذلك بمركز شباب أبوسلطان.

بدات الفعاليات بمسرح العرائس للفنان محمود نوح والذى قدم مجموعة من الفقرات التوعوية للاطفال عن طريق العرائس وتقديم هدايا للاطفال.

كما قدمت الشاعرة هند صوار اشعار في حب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، بالاضافة لبعض الاشعار في حب مصر. بالاضافة لمحاضرة بعنوان رضا الولدين حاضرها صابر نوار معلم خبير قال إن بِرَّ الوالدين هو أقصى درجات الإحسان إليهما. فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية، وقد أكد الله الأمر بإكرام الوالدين حتى قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان إليهما بعبادته التي هي توحيده والبراءة عن الشرك اهتماما به وتعظيما له.

اختتم الحفل بعرض فني لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر قدمت مجموعة من اغاني التراث منها «اسماعيلية ياللي هواكي، الله الله يا سيدنا النبي، البحر نايم، ابويا وصاني، مصر العظيمة بشعبها»، بحضور اعداد كبير من اهالي قرية ابوسلطان

ختام الورش الفنية التي تقام خلال فعاليات المسرح المتنقل منها ورشة حلي نحاس، ورشة تصنيع الشنط بالخرز، ورشة طباعة على القماش وذلك بالمدرسة الثانوية المشتركة.