أخبار عاجلة

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي -
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عدد خاص من مجلة قطر الندى احتفالا بأعياد الطفولة

Print
عدد خاص من مجلة قطر الندى احتفالا بأعياد الطفولة عدد خاص من مجلة قطر الندى احتفالا بأعياد الطفولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مجلة قطر الندى، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا خاصًا بمناسبة أعياد الطفولة بعنوان «أنا موهوب»، ويضم العدد رقم 684 الصادر في منتصف نوفمبر 2021، باقة منوعة من إبداعات الأطفال الموهوبين بجانب الأبواب والسيناريوهات المصورة والقصص التي أبدعها نخبة من الكتاب والفنانين المبدعين.

تنوعت مشاركات الأطفال في هذا العدد ومنها، موضوع «الأسطورة.. محمد صلاح» كتبته الطفلة الموهوبة «جنى حسن» 16 سنة من القاهرة، وقصة «مذكرات خمسة جنيهات» للطفلة المبدعة «جوليانا باسم ميشيل» 11 سنة من الإسكندرية، وقصة «عش العقعق» ترجمة ورسوم الطفلة الموهوبة «نسيم أشرف عويس» 15 سنة من القاهرة، ومقال «هوايتي التي أعشقها» للكاتبة الصغيرة «صوفيا محمد إسماعيل» 12 سنة من القاهرة، وقصة «سلم بين عالمين» للمبدعة الصغيرة «ريتاج وليد عبدالفتاح» 11 سنة من الإسكندرية، وحوار مع الطفل الموهوب «عبدالرحمن محمد ماهر» الحاصل على المركز الثاني عالميا في كتابة المسرحية، ودراسة عن المجموعة القصصية «على ضفاف الحلم» للمبدعة الصغيرة «همس أيمن رياض» والصادرة عن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي في محافظة البحيرة، ومقال للكاتب الصغير «محمود عبدالظاهر» من المحلة الكبرى- محافظة الغربية، ويكتب عن رائد الاقتصاد المصري «طلعت حرب»، أما المبدعة الصغيرة «منة أحمد موسى» فتكتب عن أسرع رجل في العالم «يوسين بولت»، و«مرام محمد مرسي» 14 سنة من الإسكندرية تكتب مقالا بعنوان «اختر حلمك». وجاء مقال رئيس التحرير بقلم الصديقة «كنزي محمد عامر» 13 سنة من القاهرة وكتبت «الغناء موهبتي».

كما يضم العدد سيناريوهات مصورة عن شخصيات ظهرت موهبتها منذ الصغر حيث تُعد هذه الشخصيات قدوة للأطفال، مثل شخصية كوكب الشرق أم كلثوم. وسيناريو مصور بعنوان «الحريف» عن موهبة كرة القدم الرياضة المحبوبة، وقصائد منوعة وموضوع عن كيفية اكتشاف الموهبة وتنميتها، وقصص منوعة عن مواهب مختلفة مثل الرسم والكتابة الأدبية والرياضة والإذاعة والتمثيل والعزف والغناء وغيرها من المواهب، وكذلك تحقيق صحفي مع الأطفال عن أهمية الموهبة في حياة الطفل.

وجاء غلاف العدد بريشة الفنان المبدع «هاني شان» والذي عبر فيه انطلاق مواهب الأطفال وإبداعهم برسوم جميلة وألوان مبهجة.

جدير بالذكر أن مجلة قطر الندى تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس مجلس الإدارة المخرج المسرحي هشام عطوة، رئيس تحرير المجلة الكاتبة نجلاء علام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي

ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة

ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة

8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء

8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء