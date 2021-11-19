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حمله لتمهيد الطرق بمركز ومدينة بيلا

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حمله لتمهيد الطرق بمركز ومدينة بيلا حمله لتمهيد الطرق بمركز ومدينة بيلا

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اطلق اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، حملات بمجالس المدن لتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بالقرى بدأها جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بحملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق العامة والفرعية بنطاق مدينة وقرى بيلا، استهدفت إزالة التربة الطينية المتراكمة فوق الطرق الأسفلتية ونواتج التطهير، والتي تعوق حركة المرور بهذه الطرق، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال رئيس مدينة بيلا- اليوم الجمعة- إنه تم البدء بالفعل في رفع التربة الطينية والتراكمات في عدد من شوارع وطرق قري مركز بيلا، وذلك طبقا لجدول زمني محدد، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عمليات التسوية والتمهيد وإزالة التراكمات بهذه الطرق بواسطة معدات الوحدة المحلية والوحدات القروية، لافتًا إلى أن الحملة لاتزال مستمرة بباقي قرى المركز.

وأكد «ساطور» استمرار متابعة أعمال تمهيد وتسوية الطرق التي لم يتم رصفها بقرى المركز ورفع المخلفات الناتجة لتقديم أفضل خدمة لأهالي بيلا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، باستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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