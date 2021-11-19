ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1935

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ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في اليمن اليوم الجمعة إلى 1935 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إنها سجلت أربع إصابات جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في أربع محافظات، علاوة على حالة وفاة واحدة بمحافظة حضرموت النفطية في الشرق وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الجائحة، مقارنة مع ثلاث إصابات وخمس وفيات أمس الخميس، بحسب وكالة «رويترز».

وذكرت اللجنة، ومقرها عدن، في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 9954 إصابات، تعافى منها 6738 ولا يزال هناك 1281 حالة نشطة.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.