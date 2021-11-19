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نائب وزير السياحة تتابع أداء بوابة الشكاوي و الخط الساخن

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نائب وزير السياحة تتابع أداء بوابة الشكاوي و الخط الساخن نائب وزير السياحة تتابع أداء بوابة الشكاوي و الخط الساخن

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اجتمعت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار بلجنة متابعة بوابة الشكاوى والخط الساخن بوزارة السياحة والآثار، لمتابعة آخر تطورات الموقف الخاص بمتابعة الشكاوى والاستفسارات ومستوى الإنجاز.

وقد أكدت نائب الوزير على أهمية متابعة كافة الشكاوى، وذلك للعمل على تلافي أسبابها والقضاء عليها بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وتعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

كما أشارت إلى أنه يتم تعريف السائحين برقم الخط الساخن من خلال خدمة الرسائل النصية التي يتم إرسالها لهم فور وصولهم لمصر .

وخلال الاجتماع تم إلقاء الضوء على ما تحقق من إنجاز في حل الشكاوى والرد على الاستفسارات الواردة للقطاع السياحى عن الفترة من يونيو حتى أول نوفمبر 2021 حيث بلغ مستوى الإنجاز 97% من إجمالى الشكاوي المقدمة والاستفسارات، وبالنسبة لتلك الواردة عبر الخط الساخن للوزارة بلغت نسبة الإنجاز عن ذات الفترة 95%، حيث شددت نائب الوزير على ضرورة التعامل الفوري مع كافة المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية أو الاشتراطات الصحية.

كما وجهت نائب الوزير الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين بالوزارة لمتابعة كافة الشكاوى والاستفسارات التي ترد على بوابة الشكاوى أو على الخط الساخن والتأكد من حل هذه الشكاوى والرد على الاستفسارات ومتابعة كافة الجهات المعنية للتأكيد من عدم تكرار أي شكوى إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمعلوماتى لما يرد من استفسارات تتعلق بمواعيد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف أو الخدمات السياحية وغيرها بما يكفل إثراء تجربة السائح أثناء زيارته لمصر.

المصرى اليوم

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