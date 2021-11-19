1289 طالبا وطالبة يتنافسون في انتخابات الاتحادات الطلابية بـ21 كلية بجامعة الإسكندرية

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بدأت مقرات تلقي طلبات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الإسكندرية، والبالغ عددها 21 مقراً بالكليات، أعمالها أمس.

وقال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عميد كلية الطب، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بلغ ١٢٨٩، طالب وطالبة، من كافة كليات الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والوقائية، لمشاركة الطلاب بشكل آمن، ودعا كافة الطلاب للمشاركة في العملية الإنتخابية، للإنتخاب ممثلاً عنهم، ليعبر عن تطلعاتهم خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الانتخابات شهدت في يومها الاول إقبالًا كثيفًا من الطلاب الراغبين في الترشح لعضوية اتحاد طلاب كلياتهم، لسحب استمارات الترشح، وأضاف أن الجامعة تتابع سير العملية الأنتخابية، من خلال غرفة عمليات، تعمل على مدار الساعة، يوميا، حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي لانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر المقبل.

وأوضح أن البرنامج الانتخابى للعملية الانتخابية، يتضمن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد ٢١ نوفمبر، على أن يجرى تلقي الطعون الاثنين، ٢٢ نوفمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء ٢٤ نوفمبر، وبدء الدعاية الانتخابية ٢٥ نوفمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد ٢٨ نوفمبر والإعادة في اليوم التالي، فيما تجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء ٣٠ نوفمبر، واليوم التالي ١ ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس ٢ ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.