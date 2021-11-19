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"بن جلوي" يرأس وفد المملكة في الجمعية العمومية الـ40 للأولمبي الآسيوي

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"بن جلوي" يرأس وفد المملكة في الجمعية العمومية الـ40 للأولمبي الآسيوي "بن جلوي" يرأس وفد المملكة في الجمعية العمومية الـ40 للأولمبي الآسيوي

يرأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وفد المملكة في أعمال الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، والتي تعقد بعد غدٍ الأحد في مدينة دبي الإماراتية، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عضو المكتب التنفيذي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتناقش الجمعية تقارير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "غوانزو 2022"، والدورات الآسيوية المقبلة، وكذلك تقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الثانية والعشرين الرياض 2034، وملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة 2025م، يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي سيعقد اجتماعه الـ76 غدًا السبت.

ويضم الوفد الرسمي للمملكة عضوَيْ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، والأستاذة أضواء العريفي، والمدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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