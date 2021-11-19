فاطمة عيد تطرح كليب «اضحك وسيبها على الله» 24 نوفمبر

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انتهت المطربة فاطمة عيد من تسجيل وتصوير كليب أغنية جديدة تحت عنوان «إضحك وسيبها على الله»، ومن المقرر طرحها 24 نوفمبر الجاري، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

«إضحك وسيبها على الله» كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، ميكس وماستر ماهر صلاح، انتاج ريتشارد الحاج، منتج فني حسام محمد.

وتقول فاطمة عيد في تصريحات خاصة: «تحمست للأغنية لأنها دعوة للتفاؤل والحب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالي، وتشجع الناس على العمل، وأتوقع نجاحها لانها تحث الجمهور على العمل الجاد وأن يترك الباقي على الله، كلماتها شعبية تمس إحساس الناس، وكذلك اللحن جميل وسهل حفظه وترديده«.

وأضافت: «دائمًا أبحث عن التطوير والتجديد ومواكبة العصر، ولهذا السبب فكرت في إعادة توزيع بعض الأغاني القديمة».