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خالد مرتجي ممثلًا للنادي الأهلي في إنتخابات اتحاد الكرة الطائرة

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خالد مرتجي ممثلًا للنادي الأهلي في إنتخابات اتحاد الكرة الطائرة خالد مرتجي ممثلًا للنادي الأهلي في إنتخابات اتحاد الكرة الطائرة

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كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بحضور الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021.

وحرص المهندس خالد مرتجي على التوجه إلى مقر الإتحاد المصري للكرة الطائرة لتمثيل الأهلي في إجتماع الجمعية العمومية لإختيار مجلس جديد يُدير اللعبة في الأربع سنوات المقبلة.

يذكر أن المهندس خالد مرتجي يخوض إنتخابات النادي الأهلي المقرر لها 26 نوفمبر الجاري على منصب أمين الصندوق.

ويخوض خالد مرتجي انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات الجديدة المقررة يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، ولكن على منصب أمين الصندوق.

المصرى اليوم

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