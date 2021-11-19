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السفير المصري في كمبالا : تقف مع أوغندا في حربها ضد الإرهاب

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السفير المصري في كمبالا : مصر تقف مع أوغندا في حربها ضد الإرهاب السفير المصري في كمبالا : تقف مع أوغندا في حربها ضد الإرهاب

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التقى السفير اشرف سويلم سفير في كمبالا مساء اليوم، بالفريق ديفيد موهوزي وزير الدولة الأوغندي للشئون الداخلية، حيث أعرب السفير عن إدانة مصر للعمليات الإرهابية التي شهدتها أوغندا مؤخرا، والتي راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين، مشددا على وقوف مصر مع أوغندا في حربها ضد الإرهاب والتطرف، بما في ذلك من خلال تعزيز أطر التعاون القائمة بين الدولتين ومؤسساتهما.

وأحاط الفريق موهوزي السفير المصري بمستجدات الوضع الأمني، والإجراءات التي تتخذها الأوغندية في حربها ضد الإرهاب، معربا عن تقدير بلاده للعلاقات الوطيدة مع مصر، وللتعاون القائم بين الدولتين في مواجهة التهديدات والتحديات للسلم والامن، بما في ذلك في مجال مكافحة التطرف والتشدد المؤدي للإرهاب، وسبل تعزيزه مستقبلا.

المصرى اليوم

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