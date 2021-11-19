انطلاق اختبارات النجوم لاختيار سباحى أسوان للقيد فى الاتحاد المصري للسباحة

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انطلقت اليوم بمجمع حمامات سباحه نادى أسوان، اختبارات النجوم لاختيار البراعم والناشئين من سباحى أسوان للقيد في عضوية الاتحاد المصري للسباحة، بحضور المهندس ادهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، والدكتور وليد رزق بدر أمين صندوق منطقة الصعيد للسباحة، ومحمد ابو الدهب مقيم اختيارات النجوم بالاتحاد المصري للسباحة، ومجدى سبالك نائب رئيس نادي اسوان، ومحمد سيد حامد المشرف العام على السباحة بنادى أسوان .

وأكد المهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، ان اختبارات النجوم التي يجريها الاتحاد المصري للسباحة في مناطق السباحة بالمحافظات، هدفها نشر رياضة السباحة، وانتقاء أفصل العناصر للانضمام إلى الأندية والمنتخبات الوطنية

وأضاف دهب، أن الملفت هذا العام هو ارتفاع مستوى السباحين في محافظات الصعيد والذى ظهر في البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة بالتعاون مع منطقة الصعيد، وهو ما كان يسعى إليه الاتحاد المصري للسباحة من خلال خطة مسبقة تم تنفيذها لتطوير مستوى السباحة في الصعيد، بهدف رفع مستوى السباحين والمدربين وتحقيق بطولات منتظمة داخل منظومة واحدة تحت إشراف المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة .

وقال الحسينى احمد زاهد مدير مجمع حمامات السباحة بنادى أسوان، أن اختيارات النجوم لبراعم وناشئ نادى أسوان تقدم لها هذا العام 125 سباحا من الاعمار السنية من مواليد 2007 وحتى 2013 مشيراً إلى أن جميع السباحين اجتازو مرحلة تمهيدية وتاهيلية لخوض اختيارات النجوم .